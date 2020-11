Kim Kardashian, il costume c’è o non c’è? Si vede TUTTO, fan estasiati | FOTO

Kim Kardashian ha deciso di far perdere la testa ai suoi fan: nell’ultimo scatto di Instagram, il costume è quasi inesistente. Bella da togliere il fiato!

Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Una bomba sexy direttamente dalla propria cabina armadio! Kim Kardashian non ha perso l’occasione di sfoggiare tutta la sensualità delle sue curve, mostrandosi con indosso un costume striminzito. Il bikini bianco, che si sposa perfettamente con la carnagione della modella, non nasconde in alcun modo le generose forme. In ginocchio e con le mani sopra la nuca, Kim fa letteralmente perdere la testa ai fan.

“Sei bellissima“, “Iconica” – si legge fra i commenti.

Kanye West e Kim Kardashian: una relazione di alti e bassi

Nonostante il loro rapporto sia stato un susseguirsi di alti e bassi, non si può certo dire che la relazione tra Kanye West e Kim Kardashian non sia solida. I due, che si conobbero nel 2002, iniziarono a frequentarsi solo nel 2008. Un primo periodo di allontanamento vi fu nel 2011, quando la modella sposò il cestista Kris Humphries: la loro unione, tuttavia, durò poco più di due mesi.

Successivamente, Kim è tornata da Kanye, col quale è convolata a nozze nel 2014. I due sono genitori di ben 4 figli: North, Saint West, Chicago e Psalm West, gli ultimi 2 avuti da madre surrogata. La loro relazione, attualmente, sembra più forte che mai, tanto che Kim ha recentemente svelato il lato più “tenero” di suo marito.

La canzone “Lost In The Word“, come riferito da Kim, nasce grazie al ritrovamento di una poesia, che il marito le dedicò per accompagnare il biglietto di auguri del suo 30° compleanno. Kanye, dunque, si è lasciato ispirare proprio dalle parole scritte per sua moglie, riuscendo a fare di quelle parole una splendida canzone.

Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

La modella ha rivelato che, in un periodo di difficoltà, il marito si è servito proprio di quel biglietto per ritrovare l’ispirazione. “Io conservo sempre tutto, ha preso quel biglietto e ci ha scritto la canzone” – ha affermato Kim.

