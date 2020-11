La Casa di Carta: alcuni dettagli salienti dal set – FOTO

Direttamente dal backstage de La Casa di Carta affiorano alcuni dettagli sulla quinta ed imperdibile stagione della serie spagnola.

La serie televisiva spagnola de La Casa de Papel fin dalla sua prima stagione ha riscontrato un immenso successo a livello mondiale. I fan attendono l’uscita dell’ultimo capitolo della saga previsto nei prossimi mesi. Nel frattempo le riprese sono ufficialmente in corso e, soltanto da pochi giorni, sono iniziati ad affiorare i primi dettagli. Si tratta di preziosissime novità provenienti direttamente dal set. Nonostante la sostanziale discrezione utilizzata dal team della serie tv sulla propagozione di notizie a riguardo, sui social netwok sono apparsi i primi scatti. Non senza sorpresa pare che i principali protagonisti siano stati proprio il caparbio Professore, interpretato da Alvaro Morte, e la giovane dal carattere vivace Najwa Nimri, nei panni di Alice Sierra.

Leggi anche —>>> Nella Top Ten, la regina degli scacchi, la nuova miniserie Netllix

La Casa di Carta: il professore colto in fragrante ed una novità top-secret

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa De Papel – Comic (@lacasadepapel_comic)

La quinta serie pare che sarà la conclusione di una lunga avventura, sia per i suoi numerosissimi fan, che per tutti i membri ormai affiatati appartenenti al cast artistico. Le riprese sono iniziate nel mese di agosto in Danimarca e da quel momento la troupe e gli attori sono rimasti nei panni dei loro amati personaggi. Una scelta saggia da parte degli attori, vista la forte aspettativa generata nel pubblico in seguito ai colpi di scena della quarta stagione. Una cosa è certa: Il Professore è tornato ed in perfetta forma. Nonostante la mascherina si possono notare le sopracciglia corrucciate, pare che sia molto concentrato. In una mano il copione e nell’altra degli stivali. Chissà per quale scena dovrà indossarli.

Potrebbe interessarti anche —>>> La Casa di Carta. Netflix prepara la nuova serie spagnola erede

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Najwa Nimri (@najwanimri)

Tra le novità ancora top-secret sull’attesissima serie televisiva ci sarebbe una new entry all’interno del cast. Sebbene la sua identità non sia stata volutamente rivelata, pare che sconvolgerà, e non poco, gli animi di molti. Nel frattempo Alice, una delle personalità più forti del La Casa De Papel, mostra un piccolo dettaglio direttamente dal set, suscitando la curiosità degli spettatori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.