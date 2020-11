Laura D’Amore, dècollète monumentale per le 4 stagioni: a voi la scelta – FOTO

La modella e web influencer Laura D’Amore propone, su Instagram, uno scatto quadruplicato del suo effervescente aspetto fisico

Sempre solare e sorridente la modella di origini pugliesi, Laura D’Amore, protagonista di uno scatto davvero stupefacente sulla piattaforma dove da un pò di tempo a questa parte sta riscuotendo enorme successo: Instagram.

Nasce a Grottaglie, in provincia di Taranto ma la sua venuta al mondo corrisponde con un giorno davvero particolare: San Valentino. Ecco perchè Laura ha un seguito così speciale dalle sue parti, considerata soprattutto una bellezza sopraffina, con quegli occhi così chiari e profondi che fanno innamorare persino una persona dal cuore forte

Raggiunge i fasti della notorietà con l’apertura di una pagina blog, dove tra progetti in divenire e hobbies preferiti si nasconde il sogno più grande della sua vita. Si tratta di un evento matrimoniale in stile hollywoodiano.

A Laura, insomma piace davvero “spaziare” con la mente. Non a caso è un’eterna appassionata di viaggi oltreconfine, sempre desiderosa di andare alla scoperta di nuovi mondi. In uno di quelli già organizzati spicca la Polonia, di cui se n’è perdutamente innamorata

Laura D’Amore, bellezza sconfinata in diverse tonalità

Una delle modelle più apprezzate per la sua semplicità e la capacità di rendere le giornate uniche e sensazionali è sicuramente Laura D’Amore. Durante una carriera ricca di sogni esauditi, la modella pugliese si avvia a toccare con mano la gloria, mettendo in risalto il suo fascino signorile in primo piano.

Tutto ciò è stato reso possibile, grazie all’iscrizione sulla piattaforma di Instagram, dove non c’è momento in cui Laura si discosta da ciò che molti preferirebbero “contagiarsi”: un sorriso incandescente. Si tratta di una delle caratteristiche predominanti del suo aspetto esteriore, in concomitanza di un dècollète davvero monumentale.

Nell’ultimo scatto spicca per lei, una proposta fotografica “stagionale” che ritrae una bellissima Laura D’Amore, ammirata in tutte le sue forme e con un aspetto fisico a dir poco perfetto. Dall’inverno all’autunno, la “musica” non cambia: i fan si sono ufficialmente innamorati di lei

