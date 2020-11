Laura Torrisi si commuove su Instagram: “Non mi era mai successo!”

L’attrice Laura Torrisi ha ringraziato con un post su Instagram l’autore Michele Rocchino: quest’ultimo le ha dedicato un capitolo del suo libro

“A me un capitolo di un libro non l’aveva mai dedicato nessuno!!“: così Laura Torrisi esordisce nel suo ultimo post di Instagram. L’attrice, dalle cui parole traspare un’immensa emozione, ha voluto ringraziare l’amico Michele Rocchino, che le ha dedicato un capitolo del suo libro. Si intitola “Ci vorrebbe un bel titolo. Retroscena di un’amicizia“, e narra del rapporto speciale fra l’autore e Leonardo Pieraccioni, ex della Torrisi.

Rocchino, desideroso di conoscere il suo idolo, si presentò sul set di uno dei suoi film, ormai più di 20 anni fa. Da quel momento nacque un’amicizia indissolubile, proseguita nel corso degli anni e culminata proprio in questo libro, che sta già ottenendo un ottimo riscontro di vendite. Inevitabile la menzione a Laura Torrisi, madre della figlia di Pieraccioni.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni: perché si lasciarono