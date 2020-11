Lazio-Zenit, 3-1: Immobile travolge i russi in Champions League

Le pagelle e il risultato del match della quarta giornata di Champions League del Gruppo F Lazio-Zenit, appena terminato

Si è appena conclusa la partita tra Lazio e Zenit di Champions League. Una partita che è entrata subito nel vivo: Al 3′ minuto Immobile esce dalla linea difensiva e calcia con il destro: il portiere non può fare niente davanti a un bellissimo gol. Al 22′ c’è una perfetta ripartenza della Lazio: Luis Alberto passa la palla a Correa che scarica su Parolo: il capitano biancoceleste calcia di collo destro e insacca. Passano solo due minuti e lo Zenit accorcia le distanze con Dzyuba. In pieno recupero Lazzari calcia su passaggio di Correa ma Kerzhakov gli nega la rete.

Lazio-Zenit, il tabellino e le pagelle del match

La seconda frazione di gioco si apre con un fraseggio prolungato della squadra russa. Ma al 54′ Immobile si procura un calcio di rigore su fallo di Barrios, già ammonito. L’attaccante di Torre Annunziata sigla la doppietta. I biancocelesti si sono distratti solo nei minuti in cui lo Zenit ha segnato la rete del momentaneo 2-1; per il resto della gara gli uomini di Inzaghi si sono imposti bene e hanno gestito il gioco per l’intera partita.

Lazio (3-5-2) – Reina 6,5; Patric 6 (60′ Luis Felipe), Hoedt 6, Acerbi 6,5; Lazzari 6,5 (68′ Fares 6), Parolo 7 (60′ Akpa Akpro 6,5), Leiva 6,5 (68′ Cataldi 6,5), Luis Alberto 6,5, Marusic 6; Correa 6,5, Immobile 8 (80′ Muriqi 6,5). All. S. Inzaghi 7,5.

Zenit (3-4-3) – Kerzhakov 6; Lovrne 6, Rakitsky 6, Santos 6 (37′ Sutormin 5); Kuzyaev 6, Barrios 5 (59′ Driussi 6,5), Erokhin 6,5 (74′ Shamkin 5), Zhirkov 6 (74′ Azmoun 6); Malcom 6,5, Dzyuba 7, Mostovoy 6 (59′ Musaev 6). All. Semak 6.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Reti: 3′ Immobile (L), 22′ Parolo (L), 25′ Dzyuba (Z), 55′ Immobile (rig.) (L)

Ammoniti: Barrios 38′, Lovren 48′, 76′ Rakitsky (Z), Acerbi (L)

Espulsi: –

MIGLIORE IN CAMPO: Immobile

La Lazio rimane seconda nel girone sotto al Borussia Dortmund, che ha vinto in casa contro il Club Bruge. Con la doppietta di stasera, il migliore in campo Immobile sale a 7 sette reti segnate in Europa. Una vittoria pesante anche in vista del prossimo match di Champions League, che vedrà la Lazio battersi con i tedeschi primi in classifica.

