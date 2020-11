Maddalena Corvaglia esagerata sui social: la showgirl ha postato uno scatto sbalorditivo in cui indossa un top strettissimo.

Maddalena Corvaglia è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. La nativa di Galatina raggiunse la popolarità nel 1999 diventando la velina bionda di ‘Striscia la Notizia’ in coppia con Elisabetta Canalis. Dopo l’esperienza nel programma satirico, la classe 1980 ha realizzato un calendario sexy, ha partecipato a video di canzoni, ha condotto programmi radiofonici e ha presentato programmi televisivi.

Maddalena è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta 1,2 milioni di follower. L’ex Velina, poco fa, ha deliziato il suo pubblico condividendo una serie di scatti in cui indossa un outfit da allenamento.

Maddalena Corvaglia, top stretto e décolleté in mostra

Maddalena è una donna dotata di una bellezza abbagliante. Fin dai tempi di ‘Striscia la notizia’, la pugliese ha fatto impazzire i suoi fan con i suoi capelli luminosi e i suoi occhi chiarissimi. La 40enne, negli ultimi scatti postati in rete, indossa un top stretto che valorizza il suo décolleté. Il suo fisico super allenato non passa inosservato e manda in estasi i follower.

La Corvaglia ha dispensato alcuni consigli attraverso la didascalia. “Tra impegni e pensieri… non dimentichiamo mai una delle cose più importanti per il nostro corpo: bere spesso durante la giornata”. L’ex Velina ha anche spiegato di avere problemi nel ricordarsi di bere.

Maddalena, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo dei social pubblicando tantissimi scatti in costume.

