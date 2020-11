Matilde Brandi, smoky eye e top in similpelle. Grintosissima – FOTO

Nuovo bellissimo scatto condiviso della bella showgirl Matilde Brandi sui social. La troviamo grintosa con un look molto marcato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Abbiamo lasciato settimana scorsa la showgirl Matilde Brandi piangere ospite nel programma Domenica Live di Barbara D’Urso. Durante la parte dedicata al talk sul GF Vip la ballerina ha avuto modo di confrontarsi con Francesca Pepe che si era duramente scagliata contro di lei.

Francesca infatti in puntata ha raccontato di aver cercato la rissa con Matilde Brandi mentre lei, interveniva durante la diretta del Grande Fratello Vip, faceva delle facce schifate quasi a deriderla e prenderla in giro. Le due donne hanno avuto così modo di parlare nuovamente dell’argomento, ma Matilde Brandi è scoppiata in lacrime improvvisamente in quanto ha spiegato che dopo le accuse di Francesca Pepe, sui social, le figlie Aurora e Sofia sono state minacciate ed insultate da alcuni haters che le hanno tirate in ballo agganciandosi all’episodio della lite tra le due donne.

L’amicizia tra le due donne non sarà mai possibile ma questo è un dato di fatto e il loro fan si sono già messi l’anima in pace.

Matilde Brandi, sensuale e magnetica. I fan ringraziano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip non andrà avanti fino a dicembre ma anzi, proseguirà fino all’8 di febbraio. La notizia è stata data ai concorrenti della Casa proprio ieri sera tra lo sgomento e la preoccupazione di non poter festeggiare il Natale con la propria famiglia.

“Notizia shock Gf finirà 8 febbraio 🥰🥰🥰 che ne pensate???” scrive Matilde Brandi nella sua pagina Instagram che conta al momento 395mila follower che la seguono nelle sue vicissitudini quotidiane e nelle partecipazioni ai programmi Mediaset come opinionista.

La troviamo in perfetta forma dopo l’uscita dal GF Vip, un trucco smoky eye marcato che ne fa risaltare il colorito chiaro del viso e il biondo dei capelli acconciati con boccoli stretti. Top di similpelle nera che enfatizza le forme ed il seno generoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Nonostante la sua eliminazione precoce dalla casa del GF, Matilde Brandi continua ad essere una presenza importante in televisione. “Hai vinto lo stesso. 💪 Matilde😍”, “Senza di te non è più lo stesso❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍” scrivono alcuni fan che la vorrebbero ancora dentro la Casa più spiata d’Italia.

