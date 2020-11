Matrimonio a prima vista spiazza tutti. Ecco quello che è accaduto tra i due e le anticipazioni degli speciali di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sitara Rapisarda (@sitararapisarda_fanpage_off)

L’edizione di Matrimonio a prima vista 2020 ci continua a stupire. Dopo diversi colpi di scena e la fine del legame tra Andrea e Nicole, arrivo delle bollenti novità anche tra Andrea e Sitara.

A Fanpage.it Nicole aveva parlato dei suoi sentimenti e di come si sentiva tradita non solo da suo marito ma da quella che credeva essere sua amica, da colei che la consolava al telefono e poi invece aveva intrapreso una relazione con suo marito.

Ora parlano gli altri due protagonisti che da quello che dicono tra di loro è già finito tutto. Lo vedremo meglio questa sera nello speciale Matrimonio a prima vista…E poi in onda su Real Time in prima serata alle 21:20.

Tra Sitara e Andrea scoppia tutto, la relazione non regge e si dicono già addio, sotto gli occhi quasi increduli della neo divorziata Nicole. Ecco perché per parlare di questo è stato prodotto un ulteriore speciale della trasmissione, dal titolo Tutta la verità, dedicato interamente a Sitara e Andrea che spiegheranno come e perché la loro storia d’amore è finita.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a Prima Vista, Nicole svela gli altarini su Sitara e Andrea: “Io tradita”

Matrimonio a prima vista, parlano Andrea e Sitara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAPV👰🤵 (@matrimonioaprimavistaitalia)

“Nessun dramma. Con Sitara siamo rimasti amici, andrò presto a Roma a trovarla e con Luca faremo una diretta appena riavremo i social” ha raccontato a Fanpage.it Andrea che ha dato delle anticipazioni sulla fine della sua storia d’amore con Sitara. I due sono rimasti in buoni rapporti, svela, anche se le prime due settimane dopo che si sono lasciati, ha ammesso, non sono state facili.

“Indubbiamente la nostra relazione era forte e bella ma sono successe delle cose, quando è finita la trasmissione” ha aggiunto. Diversi i motivi per i quali Andrea è andato “in tilt” e per lui sono venuti meno molti dei “punti di riferimento che avevo trovato in lei”.

E poi è la volta di Sitara che parla dell’ormai suo ex compagno, Andrea. La donna ha ammesso che tra i due ci sono delle differenze di pensiero e che rivedendo il programma in lei si sono insinuati dei dubbi. “Vedevo un Andrea che non conoscevo. Lui, di base, non ama essere criticato e soffre il giudizio altrui perché è un po’ viziato emotivamente. Ci sono delle cose che mi hanno lasciata perplessa” ha confidato.

LEGGI ANCHE –> Luca e Giorgia: dopo Matrimonio a prima vista cosa non ha funzionato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sitara Rapisarda (@sitararapisarda_fanpage_off)

Ecco perché Sitara si è fatta alcune domande su Andrea ed è arrivata alla conclusione che forse il loro rapporto “non avrebbe avuto un futuro”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.