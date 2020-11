Michela Persico in tuta da palestra è meravigliosa-FOTO

La Persico ha augurato la buona domenica l’altro giorno, in tenuta da palestra con pantaloni attillati e top piccolo, era splendida

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela Persico sensuale in tenuta da palestra rossa, leggings attillati e top piccolo che non contiene il dècolletè prorompente della bella giornalista. La fidanzata di Rugani augura così una buona domenica a tutti, con lei la cagnolina inseparabile che non lascia nemmeno un secondo. La giornalista si trova a Rennes ora al fianco del suo compagno che ha intrapreso una nuova avventura in un’altra squadra di calcio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Diletta leotta da svenire , sul letto accolta solo da asciugamano – FOTO

Michela Persico a due mesi dal parto è in perfetta forma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

La Persico ha ripreso ad allenarsi dopo la gravidanza, ma si nota che è già in perfetta forma a soli due mesi dalla nascita del piccolo Tommaso. Ospite qualche giorno fa a Detto Fatto anche la Bianca Guaccero le aveva fatto i complimenti per la perfetta forma nonostante il parto. Ha ripreso quindi ad allenarsi con il suo allenatore di fiducia tramite videochiamata dal momento che si trova in Francia.

Ma anche se fosse in Italia non potrebbe comunque recarsi in palestra a causa della pandemia di coronavirus. In ogni caso indossa spesso top corti a pancia scoperta e l’addome è perfetto, non sembra affatto che ha dato alla luce un figlio solo due mesi fa. Lei e Rugani formano una coppia meravigliosa e insieme al piccolo Tommaso sono davvero splendidi. Lei al momento sta lavorando con vari marchi e ha appena girato la pubblicità del nuovo telefono della Motorola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cecilia Rodriguez: sguardo fisso e look red, uno spettacolo -FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Inoltre è stata appunto ospite da Detto Fatto. Per il momento il mondo del calcio lo vive solo tramite Rugani, ha infatti spiegato che vorrebbe cambiare sul lavoro. Le piacerebbe lavorare per programmi che trattano più di benessere o comunque attualità. Dopo tanti anni nel mondo del calcio, sente di aver dato abbastanza e un cambiamento è ciò che ci vuole. Speriamo dunque di vederla in qualche programma magari al femminile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.