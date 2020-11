Monete che valgono una fortuna. Tutto sulle 500 lire San Marino

Monete che valgono una fortuna. Se avete conservato le 500 lire provenienti dalla Repubblica di San Marino porteste avere un piccolo tesoro

La Repubblica di San Marino, pur non facendo parte dell’Unione Europea, ha comunque aderito all’unione monetaria. La valuta vigente è dunque l’euro. Correntemente è distribuito lo stesso denaro coniato in Italia, tuttavia sono state stampate un numero limitato di monete sammarinesi, aventi soprattutto valore numismatico. Prima del 2002 e dell’ingresso legale del nuovo conio, era adottata la lira sammarinese ma avevano diffusione valida anche la lira italiana e la lira vaticana.

Monete che valgno una fortuna. Quanto valgono le 500 lire sammarinesi

Le monete da 500 lire della Repubblica di San Marino furono simili alle 500 lire diffuse su suolo italiano. Entrambe bimetalliche, stampate in Acmonital e Bronzital. Non erano uguali solo per le leghe metalliche adoperate, erano simili anche per aspetto, peso e dimensioni. Pesavano infatti 6,8 grammi, con un diametro di 25,8 millimetri, riconoscibili per il bordo rigato a tratti discontinui, proprio come le famose 500 lire italiane.

La produzione di questa particolare moneta, a differenza di quella italiana, è stata coniata in maniera diversa di anno in anno a partire dal 1982 (cambiando sia il dritto che il rovescio). Non ha subito un’ elevazione di valore immane rispetto a quello nominale. Si aggirano tutte intorno ai 2€ o 3€ massimo (solo se Fior di Conio, intonse), tranne alcune eccezioni.

Avendo una tiratura di soli 28.000 esemplari, le 500 di San Marino del 1997 hanno un valore attuale di circa 20 euro. Il tema della moneta era “l’uomo e l’espressione artistica”, con particolare attenzione alla Musica. Nel 2000 vennero diffuse le 500 lire aventi la tematica del lavoro e l’abbraccio al nuovo Millennio. Anche in qesto caso la tiratura è di 28.000 unità. Valore stimato: 40 euro. L’ultima moneta da 500 lire fu coniata nel 2001. Celebravano i 1700 anni dalla fondazione nel 301 d.C. Vennero coniati soltanto 30.000 esemplari. Se in Fior di Conio, possono raggiungere 20€ di valutazione.

