Pamela Prati, scende giù col vestito corto e la temperatura sale: da brividi – FOTO

L’attrice Pamela Prati pubblica una foto su Instagram che profuma di annuncio per un ritorno in grande stile, nella tv che conta: affascinante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati)

Non ha badato a sentimentalismi la celebre attrice ed ex modella anni ’70, Pamela Prati, completamente rigenerata nel proprio animo. La showgirl è pronta per riprendersi la scena con l’assistenza del pubblico delle grandi occasioni.

Dopo il “polverone” d’amore che ha travolto la sua intimità, Pamela placa l’ira funesta e mostra a tutti gli ammiratori la sua intramontabile bellezza, grazie alla quale non ha mai smesso di sorprendere. Ecco perchè la sua notorietà è ancora sulla bocca di tutti. Ma ora ha tutte le serie intenzioni di “scacciare” definitivamente il fantasma di Mark Caltagirone che si è insediato nel suo “corpo”.

La celebre attrice ha denunciato in seguito ad un’intervista, che era divenuta tutto ad un tratto vittima di un sistema “satanico”. Il periodo che ha vissuto sotto le spoglie del male non le ha affatto giovato ai fini di una ripresa psicologica. Ma ora su Instagram dimostra di avere tutte le carte in regola per poter dimostrare che il periodo “no” è ormai alle spalle

LEGGI ANCHE —–> Laura D’Amore, dècollète monumentale per le 4 stagioni: a voi la scelta – FOTO

Pamela Prati, tutto pronto per il ritorno in “passerella”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati)

Gli anni passano ma Pamela Prati non ne vuol sapere di appendere i fascicoli della moda al chiodo. L’attirce e showgirl anni ’70 è ancora ispirata da un senso di purezza e bellezza estetica fuori da ogni lume di ragione.

Eppure siamo di fronte ad una femminilità di vecchio stampo, che solo lei riesce a proiettare nel presente, con estrema semplicità, senza neanche una minima ombra di hater del “body shaming”. Il merito è tutto suo, per aver imparato a dribblare gli ostacoli della vita.

Oggi Pamela è pronta a far ritorno in tv con la lucidità di sempre, accompagnata dall’insolito fascino di una femminilità “veterana”. Quale migliore occasione se non nella settimana del suo 62esimo compleanno celebrare il rientro sul palcoscenico delle grandi occasioni? I suoi ex colleghi l’attendono a braccia aperte, mentre lei avrà modo di ringraziare la superba accoglienza, intonando un singolo musicale dedicato alla madre: “Mariposita”

Ma gli scatti succinti in anteprima riservano anche uno spettacolo per gli occhi increduli dei follower di Pamela. Avvolta da una sensazione di piacere sensuale, l’attrice appare davanti alle telecamere di Instagram con un vestito rosa troppo corto. Distratta dallo “scendere” a compromessi con i sogni dell’immediato futuro fa trasparire un accavallamento di gambe molto attraente.

LEGGI ANCHE —–> Chiara Biasi, stesa sul letto: sotto solo le mutandine – FOTO



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati)

I 290 mila follower sono rimasti a bocca asciutta di fronte ad un abellezza rinnovata all’ennsima potenza: chapeau!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter