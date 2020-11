Astronomia, il prossimo dicembre ci sarà la meravigliosa congiunzione dei pianeti!

Per la prima volta dal medioevo sarà possibile osservare la congiunzione dei pianeti a occhio nudo. L’evento accadrà il prossimo dicembre.

Un grande regalo di Natale per gli appassionati di astronomia. L’ultima volta successe il 5 marzo 1226; mentre la prossima è registrata per il 2040. Nel 2020, invece, esattamente al crepuscolo del 21 dicembre, sarò possibile vivere questo rarissimo fenomeno astronomico.

I pianeti Giove e Saturno saranno allineati a una distanza così minima che la loro unione potrà far credere di osservare al momento un nuovo “doppio” pianeta. L’avvicinamento avverrà fra meno di un mese. Ciascuno potrà vedere con i propri occhi i due pianeti congiungersi in un unico enorme punto luminoso nel cielo.

L’illusione ottica della congiunzione dei pianeti Giove e Saturno

Si tratta di uno spettacolo astronomico estremamente raro. Difatti, l’illusoria giunzione di Giove e Saturno avviene circa ogni 20 anni; e nel 2020 si registrerà il record della prossimità, mai stata così al limite. Ugo Ghione, presidente dell’associazione Astrofili Orione savonese, ricorda il carattere fittizio della connessione.

L’uomo spiega infatti che al momento del solstizio d’inverno, i due pianeti saranno allineati con la Terra, ma tra loro ci sarà sempre una distanza minima di 730 milioni di km. Per chi possiede un telescopio sarà possibile seguire il fenomeno all’interno del medesimo campo visivo.

Non solo i pianeti, ma sarà possibile distinguere nella volta celeste anche i rispettivi satelliti: Europa, Io, Callisto per Giove; Rea e Titano per Saturno.

L’allineamento sarà visibile da ogni parte del globo. Tuttavia, chi è situato al livello dell’equatore terrestre avrà la fortuna di poterlo osservare in maniera più cristallina.

