Ripresa economica 2021: “Evitiamo sprechi, ritardi e inefficienze”

Sta per concludersi il 2020, un anno particolare sotto ogni punto di vista. Dall’emergenza alla crisi sanitaria, ma come sarà la ripresa economica 2021?

Non sarà un anno facile quello che sta per arrivare, se il 2020 ha messo alla prova il mondo intero a causa della pandemia e della conseguente crisi economica, il 2021 non sarà di certo migliore. L’Italia si prepara ad affrontare una ripresa lenta, più del previsto. Gli esperti sono già a lavoro, analizzano e preparano il nuovo piano economico. Secondo Bankitalia nel IV trimestre si osserva una flessione del prodotto anche se più contenuta di quella in primavera e il risultato nell’anno risulta comunque in linea con quanto delineato in ottobre.

Ripresa economica 2021: cosa dicono gli esperti?

La ripresa economica prevista per il 2021 sarà lenta. E’ quanto annunciato da Eugenio Gaiotti, capo dipartimento economia e statistica della Banca d’Italia in audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il governo sta lavorando al programma economico ma la dimensione dell’impulso espansivo dei provvedimenti con la manovra è significativamente più ampia di quella misurata dalla variazione dell’indebitamento netto: si può valutare che essa sia dell’ordine di circa 2 punti percentuali del Pil in media all’anno nel prossimo biennio, per poi diventare pari a 1,3 punti nel 2023.

Recovery Plan

Riguardo al Recovery Plan, secondo Gaiotti, è necessario che sia definito nei dettagli per evitare sprechi, ritardi e inefficienze. “L’entità dell’effetto macroeconomico dei progetti di investimento e di riforma dipenderà però – sottolinea l’esperto – soprattutto dalla loro definizione concreta nell’ambito del Piano nazionale di rilancio e resilienza e dalla loro attuazione tempestiva”.

Secondo il direttore bisognerà fare attenzione alla fase esecutiva, precisando i dettagli ed evitando sprechi, ritardi e inefficienze.

