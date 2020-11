Roshelle da X-Factor mostra la parte più bella e non è davanti-FOTO

Roshelle manda in delirio i suoi fan con una foto che mette in risalto le bellezze “tondeggianti” della cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic)

Quasi 25 mila like in 30 minuti, Roshelle ha davvero fatto centro. La foto è oggettivamente un tripudio di sensualità. Roshelle è sexy, lo sa e basta un semplice cenno per far impazzire il web. Quest’ultima foto che posta sui social la cantante dai capelli rosa e dal corpo prorompente ne è la dimostrazione: scattata la foto di spalle, indossa un body nero super aderente con scollo profondo a U che mette in risalto la schiena tonica oltre che il lato B da urlo. Il caschetto rosa bagnato, probabilmente dal sudore. I commenti sono tantissimi rivolti alla giovane cantante.

Roshelle, in uscita domani dance visual 7 giorni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic)

Dalla foto precedente non si vede, ma curiosando il profilo della cantante vi è uno scatto che la immortala per intero; l’outfit comprende anche una calzamaglia maglia molto sottile che non nasconde il lato B in primo piano, scaldamuscoli bianchi – che rievocano molto gli anni ’80-’90 – e le sneakers bianche con dettaglio rosso. Roshelle tra le storie fornisce un anticipo del video 7 giorni in uscita domani. Le foto che la ritraggono in versione ginnica sono infatti estrapolati dal suo videoclip. Dalle storie sempre è possibile intuire qualcosa sul video ancora inedito: Roshelle si trova in una palestra e si allena, sullo sfondo alcune foto di sportivi e lei sulla sedia che inizia a riscaldare i muscoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic)

Il tutto con un’atmosfera non moderna ma proiettato negli anni ’90. Almeno questa è la sensazione che emerge guardando questi frammenti.

