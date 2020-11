La modella Sara Croce si concede un risveglio da sogno, il completino che indossa è un una gioia per gli occhi.

Sara Croce è una modella italiana nota fin dal suo esordio con la sua partecipazione a Miss Italia 2017 per il suo infinito carisma. La bellissima modella nata nel ’98 sotto il segno dei gemelli ha ricoperto successivamente il ruolo di Madre Natura nel programma televisivo Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis. In seguito, ha seguito le orme del simpatico presentatore in Avanti Un altro vestendo i panni, stavolta, della Bonas. La giovane e sensuale mascotte di canale 5 ha deciso di regalare ai suoi fan uno spettacolo dalle tinte rosseggianti ed incredibilmente audaci.

Sara: un modo affascinante di “prendermi cura di me stessa”

Tra gli interessi di Sara, appassionatissima fin dalla tenera età al settore della moda e poi laureata in comunicazione, rientra quello della cura per la persona. Eccola vestire in una mattina di novembre, tra le luci e le ombre dell’accogliente stanza, un completino in pizzo che avvolge le sue forme e le dona particolarmente. La pelle sembra conservare con parsimonia l’abbronzatura di quest’estate, mentre il corpo rivela un altro interesse che spicca nella sua quotidianità, ovvero quello per il fitness e lo sport.

La bionda modella dai tratti delicati ha infinitamente a cuore la sua forma fisica ed il suo benessere, a tal punto, verrebbe quasi da ipotizzare, da concedersi una mattinata all’insegna del totale relax. Restare nel letto non è mai stato così producente come in questo caso, sia per lei stessa che per gli sguardi dei numerosi fan che possono soltanto godere dello spettacolo.

“Taking care of myself” ha esordito l’ammaliante modella nella didascalia del post pubblicato su Instagram. I followers di Sara hanno invaso lo scatto di commenti che mettono in luce la sua bellezza, ma al contempo anche la sua capacità in campo professionale riferendosi al suo recente servizio andato in onda sulle Iene.

