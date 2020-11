Sarah Felberbaum, selfie incantevole davanti lo specchio. “Pronta per…” – FOTO

La bellissima Sarah Felberbaum incanta sempre, anche con poco trucco e con abiti morbidi per restare in casa. Il selfie condiviso è incantevole

La bravura di Sarah Frances Rose Felberbaum è ormai nota al grande pubblico. Lei è nata a Londra il 20 marzo del 1980, è attrice, modella e conduttrice televisiva. Suo padre è newyorkese e la madre inglese, ma è cresciuta in Italia dove vive al momento con il marito, il calciatore Daniele De Rossi, e le figlie Oliva Rose, nata nel 2014 e Noah, nato nel 2016.

Spesso i due sposini sono stati definiti i Victoria e Beckham italiani per l’affiatamento e la bellezza di vederli insieme. Lei stessa più volte ha dichiarato che tra loro è stato colpo di fulmine, tanto che lei per Daniele ha rinunciato anche ad alcune opportunità lavorative, solo per stargli vicina e crescere la famiglia che hanno tanto desiderato.

Forse i più affezionati la ricordano nel 1999 all’interno del videoclip “Come voglio” degli Zero Assoluto, e poi in “Magari meno” sempre del duo. Ha condotto Top of the Pops, Uno Mattina Estate, ha recitato il ruolo di Agnese Ristori in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, ma anche nel film Cardiofitness, Due vite per caso, Maschi contro femmine, Il Gioiellino e Il principe abusivo.

Sarah Felberbaum, “Pronta per andare da nessuna parte”