Schianto sulla statale, nell’impatto muore una bambina

Ferentino, schianto tra due auto in via Casilina, muore bimba di 7 ann. La piccola è figlia di noti ristoratori. Grave la baby sitter

Gravissimo incidente avvenuto sulla Casilina, all’altezza di Ferentino, nella Ciociaria. In un incidente stradale ha perso la vita una bambina di soli 7 anni. L’incidente è avvenuto in località Ponte Grande nei pressi per lo svincolo di Anagni. Ricoverata in codice rosso la baby sitter, le sue condizioni sono molto gravi. Lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 206, guidata dalla baby sitter della piccola vittima, ed una Mercedes, alla cui guida c’era un uomo. Sul posto sono arrivati in fretta i soccorsi del 118. La baby sitter è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Fabrizio Spaziani. Per quanto riguarda la bambina, era figlia di noti ristoratori della zona. Intanto i carabinieri indagano sull’accaduto e cercano di ricostruire bene la dinamica dell’incidente mortale.

Schianto nella Ciociaria

Per quanto riguarda le statistiche nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia. C’è un leggero calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime e 241.384 feriti. Scende anche il numero delle vittime rispetto all’anno precedente. Sono stati 161 in meno i decessi. Il calo si ripete per il secondo anno consecutivo e questo è un risultato positivo. Andando nel dettaglio delle vittime e le dinamiche degli incidenti, risultano in aumento i morti tra i ciclisti e i motociclisti. Rispettivamente l’aumento è di 253 e 698. Diminuiscono invece altre categorie come: pedoni, ciclomotoristi, occupanti di veicoli per il trasporto merci e automobilisti. Gli incidenti stradali che riguardano ciclisti sono in aumento e questo ha provocato di riflesso l’incremento dei decessi.

Il tutto è conseguente a sua volta all’aumento delle vendite di biciclette che nel solo 2019 si attesta sul 7%. Il trend è in aumento nel 2020 anche a causa dell’epidemia sanitaria che ha spinto molte persone a cercare mezzi di spostamento alternativi ai mezzi pubblici.

