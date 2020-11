L’attrice Serena Autieri ha appena rivelato quale sia il vero segreto per non perdere la propria giovinezza, la magia risiede nell’attesa…

L’attrice Serena Autieri, rimasta nella mente di molti giovani come la bellissima professoressa di Notte Prima Degli Esami – Oggi al fianco del comico Giorgio Panariello, svela il suo più intimo segreto. Quella di oggi è di sicuro una giornata fortunata per tutti i suoi fan. Apprezzata per le sue numerose performance attoriali e canore, la sempre elegante diva italiana racconta di come nella vita sia essenziale talvolta saper attendere al meglio ciò che è destinato ad essere. Gli anni, infatti, sembrano non passare mai per l’attrice di origini napoletane, i segni dell’età risparmiano sia il suo corpo che il suo animo. Quale sarà il suo ingrediente segreto?

Serena Autieri: il segreto risiede nell’ attesa

Serena svela come il segreto risieda nell’attesa, o meglio nel giusto modo di aspettare. La didascalia nell’ultimo post dell’attrice riporta le sue parole: “Non è importante quanto aspetti ma cosa aspetti“. La sua eterna giovinezza è frutto di una profonda ricerca dentro se stessa. Un percorso di attesa che l’ha portata ad apprendere quanto sia importante nella vita mantenere il più possibile un atteggiamento positivo. L’energia positiva è secondo Serena come un talismano da portare sempre con sé. Può far dimenticare le sofferenze di una prolungata attesa, come al contempo l’età riportata sull’anagrafe. Inoltre è spesso considerata come sinonimo di un animo giovane. Ovvero nonostante il grande bagaglio di esperienze che si possiede si riesca ugualmente a guardare il mondo come se fosse la prima volta.

Il significato del termine inglese serendipity è un forte richiamo ad avere fiducia e a non programmare la propria esistenza. Poiché le scoperte che si rivelano come le più piacevoli sono proprio quelle inaspettate, quelle che avvengono quando si è ormai smesso di cercare. Per Serena umanità e serenità vanno di pari passo, e pare sia proprio questa la sua fatidica ricetta.

