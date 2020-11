Tania Cagnotto lo sa bene: “Sono sempre una coppia inseparabile” – FOTO

Tania Cagnotto ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: all’interno di questo post si legge un importante messaggio

Tania Cagnotto ha preso una decisione importante. Stiamo parlando della scelta di ritirarsi definitivamente dalle competizioni e di concentrarsi sulla famiglia. L’ormai ex tuffatrice ha deciso di avere un’altra bambina dopo la nascita di Maya, avvenuta nel 2018. Tania, felicissima dell’arrivo della secondogenita, ha spiegato ai microfoni di Verissimo qualche settimana fa. “Sono al quinto mese, nascerà verso fine febbraio e sarà un’altra femmina“.

Quanto ai motivi che l’hanno portata a ritirarsi, Cagnotto ha dichiarato. “Avevo già deciso di smettere dopo Rio 2016 perché ero riuscita a vincere delle medaglie olimpiche ed ero anche un po’ stufa di avere queste pressioni“. Poi Tania ha aggiunto. “A 35 anni, in uno sport come questo in cui competono ragazze giovanissime, c’era troppa differenza fisica – ha sostenuto –. Questi due mesi ferme ci hanno fatto perdere la condizione atletica raggiunta, così, ho scelto la famiglia“.

Tania Cagnotto, il messaggio per tutte le mamme – FOTO