Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in lacrime: “Faccio un passo indietro”. I due amici hanno provato a parlarsi dopo la lite della scorsa notte

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, con l’aiuto di Elisabetta Gregoraci, hanno provato a chiarire il litigio che hanno avuto questa notte. Tommaso infatti ci è rimasto molto male quando ha sentito Francesco affermare di voler lasciare il programma quando hanno saputo del prolungamento. Si aspettava una spalla in lui e il pensiero di dover rimanere dentro senza di lui è stata una vera e propria batosta per l’influencer, che ha discusso animatamente con lui.

Grande Fratello Vip, chiarimento tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Oggi Elisabetta ha invitato i due ragazzi a parlarsi a cuore aperto e a parlare chiaramente dei loro problemi. Tommaso ha affermato di essere consapevole di avere torto, ma di non poterci fare nulla perché soffre la sindrome di abbandono e per questo va pure in analisi. “Io lo so che tu non mi stai abbandonando, ma nella mia testa è come se tu lo stessi facendo“. A quel punto, con grande dolore, Francesco ha risposto: “Io non posso forzarti a fare qualcosa che non vuoi. Con grande dolore sono disposto a fare un passo indietro, per non fare male a te“.

