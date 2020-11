Tommaso Zorzi, lite con Francesco Oppini nella notte: “Eri il mio porto sicuro”. Al Grande Fratello Vip dopo la puntata è scoppiato il caos tra i due amici nella casa

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, o Sandra e Raimondo? Sono stati loro stessi a definirsi così stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip. Un rapporto speciale, più unico che raro, inscalfibile da mille punti di vista, ma stanotte ha dovuto affrontare un momento particolarmente difficile: dopo la notizia del prolungamento del programma, Francesco ha comunicato di essere quasi certo di andare via. E Tommaso ci è rimasto molto male per la decisione dell’amico, e si è sentito abbandonato da lui.

Tommaso Zorzi ci rimane male per la decisione di Francesco Oppini: “Ho la sindrome dell’abbandono”

I due hanno discusso un po’, in seguito Tommaso si è sfogato con Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Dayane Mello. “Sono arrabbiato, Francesco ha già deciso di andare via“. I ragazzi hanno provato a fargli capire che ci sta soltanto riflettendo come stanno facendo tutti. “Stasera vado a dormire con Elisabetta. Devo guardarmi intorno, parlare con altra gente, uno pensa di avere un porto sicuro e invece non è così. Io poi ho pure la sindrome dell’abbandono”. Stefania ha subito ribattuto: “Tu non c’entri, lui non ti sta abbandonando, questa decisione non ha niente a che fare con te“.

