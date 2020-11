Tommaso Zorzi, malore in diretta: “Portategli subito acqua e zucchero”. L’influencer non ha preso bene la notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip

Stasera Alfonso Signorini ha comunicato la notizia del prolungamento ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Nessuno ha preso bene questa informazione, perché non si tratta di un paio di settimane ma ben due mesi. Devono praticamente ricominciare daccapo questo percorso, non vedere i loro cari per ancora tantissimo tempo e ora devono decidere se restare o abbandonare il programma una volta e per tutte. Una scelta molto difficile, perché arrivati a questo punto lasciare non sarebbe facile.

Tommaso Zorzi reagisce male alla reazione del prolungamento del Grande Fratello Vip: si sente male in diretta

Quando Alfonso li ha lasciati da soli, Tommaso è stato costretto a stendersi sul divano perché sentiva di non avere più le forze. I ragazzi preoccupati si sono accerchiati attorno a lui, e il suo amico Francesco Oppini gli ha portato prontamente acqua e zucchero e gli ha sollevato le gambe. Quando Alfonso ha chiesto di tornare in ordine, lo ha accompagnato sul divano. Tutti nella casa hanno cercato di consolarlo e di incitarlo a rimanere, perché è giovane e questa per lui potrebbe essere una grandissima opportunità.

