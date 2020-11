Un Posto al Sole anticipazioni 24 novembre: Patrizio viene minacciato. Stasera una puntata piena di colpi di scena: dopo quello che è successo con Ilaria, arriva la parte difficile per Giordano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Patrizio e Rossella sono sempre più vicini negli ultimi tempi, ma lui comincia a sentirsi minacciato dalla presenza di Ilaria. I due ex sono riusciti ad aiutare Clara a partorire e questa esperienza li ha uniti tanto, e soprattutto Rossella comincia a sentirsi molto più sicura di sé per la sua carriera da dottoressa. Patrizio non può dire lo stesso, perché Ilaria minaccia Patrizio e lui non sa come liberarsi di lei per viversi questa sintonia ritrovata con Rossella. Perché Ilaria si comporta così? Perché si è infatuata di Patrizio o per infastidire lei?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di questa sera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

La situazione tra Michele e Silvia sta diventando sempre più difficile. i due coniugi non riescono a ritrovare la sintonia dopo l’aggressione che hanno subito mentre andavano ad Indaca da Teresa. Dopo il fallimento del riconoscimento dei colpevoli in commissariato, la situazione sembra essere precipitata ulteriormente. La crisi tra i due porterà Silvia a compiere una scelta inaspettata. Potrebbe dare un taglio netto al loro matrimonio? Staremo a vedere cosa succederà.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)