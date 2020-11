USA 2020. Donald Trump autorizza transizione dei poteri a Joe Biden

USA 2020. Donald Trump sempre più fuori dal campo presidenziale. Autorizzata transizione dei poteri al neo eletto Joe Biden

La General Services Administration, guidata da Emily Murphy, ha autorizzato formalmente la transizione dei poteri dal presidente uscente, Donald Trump, al neo-eletto Joe Biden, rappresentante del Partito Democratico. Quest’ultimo è stato riconosciuto a pieno diritto come futura guida politica degli Stati Uniti.

Anche il tycoon, nonostante le minacce di provvedimenti legali per presunti brogli elettorali, si è dovuto piegare e riconoscere la sconfitta alle urne. Da questo momento in poi Biden e il suo team possono contare su fondi e risorse federali e avviare la macchina d’indediamento alla Casa Bianca. I suoi consiglieri, infatti, saranno supportati da quelli del presidente uscente che li indirizzaranno nello storico passaggio di cariche.

Il provvedimento è stato reso possibile dopo che la commissione elettorale del Michigan ha dato certificazione dell’evidente vittoria del candidato democratico su quello repubblicano. Il ritardo è stato ampiamente denunciato da Biden e il suo staff poiché avrebbe potuto comportare un problema di sicurezza nazionale ostacolando la nuova amministrazione nelle pratiche di pianificazione nella lotta alla pandemia da Coronavirus. Senza la transizione legale dei poteri, infatti, il presidente eletto era escluso dai briefing dell’intelligence.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020