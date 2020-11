Valentina Vignali, minigonna e gambe da urlo: che bellezza – FOTO

Valentina Vignali e un fascino sempre più irresistibile, la influencer e giocatrice di basket seduce tutti con il suo fisico slanciato

Un fisico sportivo e accattivante unito ad una grande eleganza. Questa è Valentina Vignali, riminese classe 1991, giocatrice di basket (milita oggi nella formazione della Smit Roma, nella Serie B della pallacanestro femminile nostrana) e conosciutissima anche per il suo ruolo di influencer sul web. Vista anche al Grande Fratello Vip in una delle ultime edizioni, Valentina è molto seguita su Instagram dove posta spesso immagini davvero seducenti, irresistibili per tutti i fan accaniti.

Valentina Vignali, una silhouette sinuosa e accattivante e un sorriso radioso: amore a prima vista