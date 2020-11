Vasco Rossi, il 27 novembre uscirà “Colpa d’Alfredo” per celebrare i 40 anni dell’album

Per i fan di Vasco Rossi un appuntamento da non perdere: il 27 novembre uscirà “Colpa d’Alfredo” per celebrare i 40 anni dall’uscita del famoso album.

Il 27 novembre la collana “R PLAY Edition 40th” si arricchirà di un altro prezioso album di Vasco: Colpa d’Alfredo. Uscito nel 1980 viene ripubblicato per celebrarne i 40 anni dall’esordio. Colpa d’Alfredo è il terzo album del cantante e l’uscita sarà impreziosita da un corto della canzone Anima Fragile di cui Arturo Bertusi ne è il regista. Una piccola anticipazione tra le storie di Vasco; quattro ore fa infatti ha offerto dei frame del video inedito anche se già proiettato – si legge tra le stories – nell’incontro con Vasco del 30 settembre a Bologna. Colpa d’Alfredo oltre all’omonimo singolo, contiene dei pezzi da novanta, quali:

“Non l’hai mica capito”

“Susanna”,

“Anima Fragile”,

“Alibi”

“Sensazioni forti”

“Tropico del cancro”

Solo per citarne alcuni. Rimasterizzati e riproposti adattandoli alla tecnologia di oggi. Il tutto sotto la supervisione di Maurizio Bancani, collaboratore del Blasco.

Vasco Rossi, Colpa d’Alfredo e la svolta rock del cantante

Colpa d’Alfredo rappresenta per Vasco Rossi un momento importante, il suo esordio col rock, quel genere musicale forte, d’impatto. Questo spiega la copertina, Vasco con un occhio nero: il rock deve colpire in faccia chi lo ascolta. Oggi un parrticolare anniversario per Vasco Rossi: sempre spulciando tra le sue storie, il 24 novembre 2011 usciva la Versione di Vasco, il libro scritto dal cantante dove si raccontava ed esprimeva il rapporto con la musica. “Ognuno ricorda le cose alla sua maniera, ognuno un po’ se la racconta. Le biografie sono tutte false. Io sono stato franco. Con questo libro di dichiarazioni forse si capirà di più la mia versione. La versione di Vasco.”

Prossimamente i fan di Vasco potranno vederlo anche in versione “inedita” a fianco di Roberto Bolle, in occasione del Capodanno.

