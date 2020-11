Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 25 Novembre

Accadde oggi. Il 25 Novembre è il è il 329º giorno del calendario, quest’anno 330° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 25 Novembre si festeggia Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire della Chiesa cattolica. Si celebra inoltre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1343 – La città di Napoli venne colpita da un terremoto e conseguente maremoto descritti nelle Epistulae Familiares V da Francesco Petrarca.

1844 – Nasce l’inventore dell’automobile, il tedesco Carl Benz.

1881 – Nasce il papa buono, Angelo Giuseppe Roncalli – Giovanni XXIII.

1940 – Esordio del personaggio dei cartoni Picchio Picchiarello.

1950 – Nasce l’attore, cantante e scrittore Giorgio Faletti.

1952 – L’opera teatrale di Agatha Christie, Trappola per topi, debutta all’Ambassadors Theatre di Londra (fino al 2003 è l’opera teatrale andata in scena per il maggior numero di anni nella storia).

1960 – Nasce John John Kennedy, figlio di JFK.

1963 – John F. Kennedy viene sepolto nel Cimitero nazionale di Arlington.

1976 – Ultima esibizione del gruppo The Band; Martin Scorsese filma lo show per il film L’ultimo valzer.

1980 – Sugar Ray Leonard ottiene il titolo mondiale WBC dei pesi welter.

1984 – 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono per registrare la canzone “Do They Know It’s Christmas?” per raccogliere fondi in favore dell’ Etiopia.

1985 – Muore la scrittrice Elsa Morante.

1992 – L’Assemblea Federale della Cecoslovacchia vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dal 1º gennaio 1993.

1994 – Akio Morita, fondatore della Sony annuncia che si ritirerà dalla dirigenza della compagnia.

