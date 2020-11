Al Bano inarrestabile spiazza la Lecciso: “La amo ancora”

Mentre fervono i preparativi per il debutto di “The Voice Senior”, spuntano alla ribalta ancora vecchie interviste fatte da Al Bano e Romina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Venerdì 27 novembre andrà in onda la prima edizione di “The Voice Senior” condotta dalla bravissima Antonella Clerici con dei giurati d’eccezione, Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e la figlia Jasmine. Sappiamo già quando sarà la finale, il 20 dicembre, e che tutto il programma sarà incentrato sul voler far divertire il pubblico a casa in questo momento così buio per tutti.

Il meccanismo di gara sarà identico a quello di The Voice of Italy. I concorrenti saliranno sul palco, canteranno di fronte ai giudici che si trovano di spalle e se scelti per la bravura vedranno uno o più di questi girarsi per portarlo in squadra.

La presenza di Jasmine Carrisi a “The Voice Senior” sta già facendo discutere molto, ma Albano è dalla sua parte tanto che in un’intervista ha dichiarato: “È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove è una delle protagoniste. Questo la rende strafelice“.

Romina a Verissimo, “Lui mi ama ancora, e anche io lo amo ancora”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jasminecarrisi

Nonostante in questi giorni quindi si parli solo del nuovo talent di venerdì, Al Bano è sempre e comunque al centro delle cronache per quanto riguarda la sua vita sentimentale. La coppia Al Bano e Romina Power non smetterà mai di far parlare e nonostante i due si siano separati la loro storia d’amore e professionale continua a risuonare forte nel cuore di tutti.

Tante sono state le supposizioni che hanno interessato la separazione dell’amatissima coppia, tanti sperano sempre in un loro riavvicinamento col tempo. Ad aprile scorso Romina Power e Al Bano si erano presentati a Verissimo ospiti di Silvia Toffanin e la donna ha dichiarato che lo ama ancora, nonostante tutte le vicissitudini affrontate:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

“A 16 anni me lo sono ritrovata davanti ed è stato un incontro karmico. Lui era timido, riservato e mi ha conquistata dedicandomi delle canzoni“. E ancora: “Lui mi ama ancora, e anche io lo amo ancora. Se vivi con una persona per 30 anni, come puoi togliere l’unione e l’amore da quello che si ha vissuto insieme? Resterà sempre“. Chissà cosa ne sarà di questi due idoli di milioni di persone e cosa riserverà loro il futuro.

