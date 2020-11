Alba Parietti continua a commentare le dinamiche della casa del Grande Fratello nella quale è presente il figlio Francesco Oppini e questa volta le sue parole sono rivolte a Dayane Mello

Presenza fissa, anche se esterna, quella di Alba Parietti in questa edizione del Grande Fratello Vip. Uno dei protagonisti di quest’anno è infatti proprio suo figlio, Francesco Oppini, che ha avuto nel corso delle settimane anche occasione per incontrare la madre. Alba ha continuato costantemente a commentare le dinamiche della casa sul suo profilo social, e non ha mai risparmiato parole nei confronti di coloro che orbitano attorno a Francesco. Dall’influencer Tommaso Zorzi -con il quale ha uno stretto rapporto di amicizia- alla modella Dayane Mello. Proprio su quest’ultima ha voluto esprimere la propria opinione dopo alcune forti parole rivolte al figlio.

L’analisi di Alba Parietti: “Mi fa tenerezza, deve aver sofferto molto”

Un rapporto altalenante quello che si è venuto a creare tra Francesco e Dayane all’interno della casa del Grande Fratello. Prima amici, poi le voci su un possibile interesse amoroso, infine gli scontri e l’allontanamento. I due non se le sono mandate a dire e anche nella scorsa puntata la modella ha rivolto forti parole nei suoi confronti. Parlando infatti del rapporto tra lui e Tommaso Zorzi, lo ha definito “meno uomo di quando è entrato“, affermando che solo la vista dei due la faccia “vomitare“.

A questo proposito è intervenuta proprio Alba Parietti con un lungo post in relazione alla modella. Quasi un’analisi la sua, per dare una risposta a questo “accanimento” -così lo ha definito- di Dayane nei confronti di Francesco.

“Penso che sia un vero peccato che una ragazza così bella, giovane, in salute, abbia dentro tutta questa infelicità e incapacità di rapportarsi lealmente con il prossimo” -scrive Alba- “Penso che forse la sua triste infanzia ha avuto un peso determinante e non è riuscita a sconfiggere i fantasmi del passato facendo prevalere la visione del prossimo come nemico se non riconosce nella sua bellezza esteriore un valore assoluto“.

Il riferimento è al possibile rifiuto ottenuto proprio dal figlio che si è allontanato da lei anche per non mandare segnali contrastanti alla fidanzata lasciata fuori dalla casa. “Penso che mi fa tenerezza perché deve aver sofferto molto […] Mi spiace per lei, penso che nessuno le abbia insegnato a voler bene alla parte più fragile di lei“. La modella ha infatti più volte raccontato la sua triste infanzia e le difficoltà che ha dovuto superare nel corso della sua vita.

Nonostante tutto tra Francesco e Dayane al momento sembra ci sia uno stato di quiete nato a favore di una civile convivenza all’interno del programma.

