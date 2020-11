Alessandra Tripoli, il giorno più bello di sempre si avvicina – FOTO

Alessandra Tripoli è tornata a postare su Instagram: la ballerina ha condiviso sui social uno scatto dolcissimo.

Alessandra Tripoli è una ballerina di successo: la nativa di Palermo è entrata nel 2014 nel cast di ‘Ballando con le stelle’ e nel 2018 ha guidato Cesare Bocci ad una bella vittoria. Milly Carlucci, in seguito, la vuole nel cast di ‘Ballando con le stelle’ nel ruolo di maestra. La siciliana ha conquistato il pubblico con la sua bellezza, il suo fascino e le sue movenze. La Tripoli, qualche settimana fa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato di essersi allontanata dal noto programma per quest’anno a causa della pandemia di coronavirus.

Alessandra si è sposata con Luca Orso nel 2016: le loro nozze sono state organizzate dal wedding planner Enzo Miccio. La ballerina è in dolce attesa: da diverse settimane sta postando sui social network scatti dolcissimi.

Alessandra Tripoli, scatto dolcissimo: si avvicina il giorno più bello

Alessandra è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 83mila follower. La 33enne, poco fa, ha postato una foto alquanto dolce in cui ha mostrato ai fan il suo ‘pancione’. I suoi capelli sono come al solito di un colore rosso fuoco. La siciliana mantiene tra le mani un orsacchiotto di peluche.

Il post ha già raccolto 10mila cuoricini. La Tripoli ha scritto una lunghissima didascalia in cui ha spiegato le sue sensazioni in vista del parto. “Oggi entro alla 33esima settimana di gravidanza, ho finalmente finito di sistemare tutto per Liam”, ha spiegato la ballerina. “In Sicilia una famiglia intera si sarebbe mobilitata per aiutarmi a lavare, stirare e preparare l’occorrente per l’ospedale… è triste non condividere con loro questi momenti ma stranamente li sento più vicini che mai. Questo piccoletto è già tanto tanto amato!“. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, gli spostamenti sono vietati.

Alessandra, la scorsa settimana, aveva già postato una foto dolce in cui baciava suo marito con amore.

