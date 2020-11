Alessandro Gassman parla del vaccino anti Covid: “Vi dò io la soluzione”

L’attore protagonista della fiction “Io Ti Cercherò”, Alessandro Gassman è intervenuto sul vaccino anti Covid: “Ecco la soluzione”

Attore protagonista di una delle fiction più seguite negli ultimi tempi, Alessandro Gassman ha scritto un post su Twitter, che non ha provocato tutta una serie di polemiche. L’argomento in questione è legato alla condizione sanitaria che vive in questo momento il Paese.

L’attore di “Io Ti Cercherò” ha voluto dare un messaggio forte agli italiani, che si sottoporranno al vaccino anti covid. Nonostante l’efficacia oltre il 90% delle possibilità, non va abbassata la guardia neanche nel post-iniezione. Soprattutto per coloro che decideranno di non sottoporsi all’antidoto, raccomandando di utilizzare sempre e comunque la mascherina.

La proposta di Alessandro ha sollevato un polverone di polemiche in quanto si tratta di una soluzione incostituzionale. Il post pubblicato su Twitter è rivolto a coloro che faranno il vaccino, suggerendo di farsi rilasciare una tessera, dopo aver concluso anche la seconda seduta prevista.

Quest’ultima servirà per non mettere in difficoltà i titolari degli esercizi commerciali, che potranno finalmente organizzare al meglio il loro lavoro. Stesso discorso per i mezzi di trasporto, sui quali dovrà essere esibita al macchinista di riferimento. Quante persone saranno dalla parte di Alessandro Gassman per organizzare, magari, una petizione?

