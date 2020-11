Alice Campello bellissima a Torino, ma il fotografo è meraviglioso-FOTO

L’influencer Alice Campello ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae seduta su una panchina, il fotografo è inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

Alice Campello si fa scattare una foto su una panchina a Torino da un fotografo speciale. Nella didascalia scrive:“Scorri le foto per vedere il fotografo più bello del mondo”, e nella seconda foto chi appare se non suo figlio di due anni Alessandro in ginocchio intento a scattare una foto alla sua bellissima mamma. Alice ha tre figli avuti con il marito Alvaro Morata, i due gemelli Alessandro e Leonardo e il piccolo Edoardo nato pochi mesi fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Zoe Cristofoli bellissima con minigonna e tacchi alti, da svenire-FOTO

Alice Campello e la sua famiglia perfetta e felice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

La Campello ha una famiglia meravigliosa formata da tre bellissimi bambini e un marito fantastico che le dedica sempre gol e le organizza bellissima sorprese. Sicuramente l’influencer è molto fortunata. Appare sempre raggiante, felice e spensierata insieme ai suoi piccoli. In questi anni ha traslocato diverse volte, infatti è passata da Torino a Londra, poi Madrid e ora di nuovo Torino.

Il motivo ovviamente è dovuto al lavoro del marito che di professione fa il calciatore in Serie A. Oggi sono tornati in Italia, a Torino dove si sono conosciuti e lui gioca di nuovo nella Juvenutus. Negli anni la Campello ha imparato a parlare perfettamente lo spagnolo, lingua madre del marito. Ora che è più vicina alla sua famiglia che vive a Venezia, sua mamma può venire a darle una mano più spesso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Zoe Cristofoli bellissima con minigonna e tacchi alti, da svenire-FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

Infatti nelle storie di Instagram è già apparsa la mamma della Campello che cucina per lei a casa sua. Scherzando poi la Campello tagga nelle stories suo padre e dice “non te la rido più”, certo la mamma fa comodo sopratutto quando hai tre figli e tuo marito è sempre fuori per lavoro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.