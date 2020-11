Ambra e Renga, il grande legame che li vede ancora insieme

Una domenica alternativa quella di Ambra Angiolini che è stata invitata come madrina della Cresima della nipote di Francesco Renga

Tutti conoscono Ambra Angiolini, volto irrinunciabile della Rai per anni e ancora oggi un esempio per molte donne che la prendono come punto di riferimento per le sue vicissitudini passate. Dal 2017 è sposata con Massimiliano Allegri e in una recente intervista rilasciata al programma televisivo Verissimo, ha spiegato come lui per lei fosse uno dei “simboli della sua felicità attuale”.

Infatti, dopo alla rottura del legame storico con il cantante friulano Francesco Renga e la sua dura lotta con la bulimia, Ambra aveva trascorso un periodo difficile, che però grazie a Max pare aver superato completamente.

Ambra ha da poco dato alle stampe il libro “InFAme” che racconta il suo duro calvario contro la bulimia vissuta per la prima volta a 15 anni e tornata ciclicamente in molti altri momenti della sua vita.

Ambra Angiolini, “Certe domeniche sono meglio di tanti lunedì”

Si sono follemente amati per ben 11 anni ad hanno fatto sognare milioni di ragazze che si sono immedesimate nella loro storia d’amore e hanno creduto in loro fino alla fine. Però anche il loro rapporto è finito nel 2015, ma Ambra Angiolini e Francesco Renga sono rimasti molto amici, tanto che ieri lei è stata chiamata come madrina alla Cresima della nipote Matilda, figlia di Stefano Renga. Lei e Francesco sono ancora uniti come famiglie e vivono tutti vicino Brescia, dove Ambra sta con i figli Jolanda e Leonardo.

“Certe domeniche sono meglio di tanti lunedì #😂 Danda, BUGO, Leo, Cresima di Matilda con la sua madrina rock, più merenda non documentata fotograficamente con @paolarenga e le mie nipotine stupende” scrive Ambra a corredo dell’ultima foto pubblicata sulla su pagina Instagram che conta 768mila follower.

La showgirl quindi ha accompagnato in chiesa sua nipote Matilda, facendole da madrina nel giorno importante della Cresima. Zia rock, come si è definita lei, con soprabito panna, stivaletti alti con tacco e l’immancabile bob che le cade sulle spalle e ne incornicia il viso. La vediamo mentre l’accompagna davanti al sacerdote per l’unzione e il suo sguardo felice mentre, mano ferma sulla spalla, la riaccompagna al banco.

