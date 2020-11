Beautiful, anticipazioni puntata 26 novembre: Sally è distrutta

Beautiful, anticipazioni 26 novembre: mentre Ridge e Brooke fanno pace, Quinn attacca Sally con accuse davvero pesanti.

Ridge e Brooke sono alla resa dei conti. Dopo un’ultima, aspra discussione su Thomas, i due coniugi trovano un punto di incontro e si concedono una tregua. Non sanno ancora che un nuovo scandalo si abbatterà su di loro. A casa di Flo, infatti, Shauna sta fantasticando sul suo futuro con lo stilista. Dopo la notte trascorsa insieme nella stanza sopra il Bikini, la Fulton è sempre più affascinata da Ridge e sogna di prendere il posto di Brooke. Nel frattempo il barista Danny ha i suoi sospetti: perché il letto della camera d’hotel era sfatto? Cosa è successo tra Ridge e Shauna?

Beautiful, anticipazioni 26 novembre: Bill mette in guardia Wyatt

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Ridge e Brooke continueranno sporadicamente a discutere. Nel frattempo Bill e Katie si presentano a casa di Wyatt. Il ricco magnate ha saputo dalla moglie che Flo vuole riconquistare suo figlio ed è disposto a tutto pur di impedirlo. Secondo Bill, Flo è pericolosa e Wyatt dovrebbe cercare di starle il più lontano possibile. È necessario evitare a tutti i costi che la donna che ha rapito Beth venga riammessa in famiglia.

Nel frattempo Sally ha un duro confronto con Quinn. A differenza di ciò che pensa Bill, la madre di Wyatt lo vuole vedere accanto alla fidanzatina del liceo, piuttosto che ad una donna “sciatta ed approfittatrice” come Sally. Quinn arriverà a dire a Sally che Wyatt non la amerà mai quanto ama Flo e che farebbe meglio a farsi da parte. Almeno su questo punto, Shauna e Quinn hanno qualcosa in comune. Si coalizzeranno in nome dei loro figli?

