Benedetta Rossi racconta la commozione del padre: “Aveva le lacrime agli occhi”

Benedetta Rossi festeggia i suoi traguardi insieme al pubblico sui social. Il padre le ha dato una notizia emozionante.

Impossibile seguire i blog di cucina senza imbattersi in qualche ricetta di Benedetta Rossi. Ormai la foodblogger marchigiana è apprezzatissima persino da chi di cucina non se ne intende affatto. Anzi, è soprattutto il pubblico meno esperto ad amarla, proprio per via dei suoi piatti semplici e genuini, che promettono il massimo dei risultati con il minimo dispendio di energie.

Di energie, però, Benedetta ne ha davvero molte e non perde occasione per sfruttarle. Il suo ultimo libro, Insieme in cucina, sta scalando rapidamente la vetta di tutte le classifiche. Qualche giorno fa la foodblogger ha condiviso un post per ringraziare i suoi fan del traguardo appena raggiunto. È stato suo padre a darle la notizia.

Benedetta Rossi festeggia i suoi traguardi: il libro è primo in classifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

“Mio padre mi ha portato il giornale e con gli occhi lucidi mi ha detto ‘sei ancora prima’“

Con un post su Instagram, la cuoca amatoriale più famosa d’Italia condivide con il suo pubblico la notizia del suo primo posto in classifica per la terza settimana di fila. A darle la notizia è stato il padre, che l’ha sempre incoraggiata a seguire la sua strada. Benedetta rossi è molto legata alla famiglia, come dimostrano anche le tante foto e “dichiarazioni d’amore” al marito Marco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

La foodblogger è davvero molto seguita sui social, tanto che tra i like al post che certifica i suoi successi c’è anche quello di Cristina Capotondi!

