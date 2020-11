La conduttrice Caterina Balivo pubblica un video su Instagram molto nostalgico, mentre passeggia in solitaria tra le strade di Roma: “Sto male”

L’ex conduttrice di “Detto Fatto” e “Vieni da Me” sulla Rai, Caterina Balivo accentua i punti romantici del suo carattere e si concede una passeggiata solitaria nella Roma più glamour. Lontana da ogni impegno televisivo, la presentatrice napoletana per il momento è priva del suo amato pubblico, ma la proposta irrinunciabile di mettere in chiaro il suo talento, certamente non tarderà ad arrivare.

Ora però è tempo di pensare alla famiglia e ai figli e calarsi a 360 gradi nel ruolo di mamma modello. Di tanto in tanto però non guasta “godersi la vita” in senso lato e dare spazio alle abitudini che una volta erano prassi della nostra quotidianità.

Così Caterina Balivo ha dato un pò “brìo” a questo clima triste e cupo, sfoggiando la sua bellezza mediterranea. Questa volta non sono mancate neanche le polemiche sul suo gesto, ma lei le ha puntualmente smentite

Caterina Balivo, libertà e movimenti sexy tra le strade della Capitale: “Non ce la faccio”

A quanto pare non è passata per nulla inosservata la cosiddetta passeggiata romantica della conduttrice partenopea, Caterina Balivo. Tra un impegno e l’altro di accudire i figli e la casa, non mancano i momenti per dedicarsi un pò a se stessa.

In questi giorni, la solare e simpaticissima Caterina ha organizzato un tour da tursita, visitando le strade più fashion della capitale. Il tutto per respirare un pò di aria salubre e dare una colorazione diversa ad una città tutt’altro che buia e abbandonata a se stessa, nel periodo che corre.

Non è sfuggita ai follower la polemica del “senza mascherina”, mentre cammina a passo svelto con in dosso una gonna corta molto fashion e due stivali neri eleganti. “Ci tengo a puntualizzare che ho tolto la protezione solo per pochi secondi. E poi non avevo nessuno accanto a me”.

Così Caterina mette a tacere coloro che definisce bonariamente “benpensanti” e sposta l’attenzione su una città come Roma, che incute tristezza e nostalgia vederla così “svuotata” dei suoi turisti. “Mi sento male solo a pensarci. Non ce la faccio a vederla così” – conclude nel post sotto il video

