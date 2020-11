Cibi giallo-arancio: quali sono e quali proprietà hanno

Frutta e verdura di stagione di colore giallo-arancio aiutano a prevenire tumori, patologie cardiovascolari e l’invecchiamento cellulare

I nutrizionisti suggeriscono che per assicurare al nostro corpo tutti i nutrienti essenziali dovremmo mangiare ogni giorno almeno cinque porzioni di frutta e verdura di colori differenti. I colori degli alimenti indicano infatti anche le loro specifiche indice di loro specifiche proprietà nutrizionali.

Distinguiamo per antonomasia quindi i cibi con colore blu e violetto quali fonte di magnesio, quelli di colore bianco essenziali per la depurazione, quelli rossi antiossidanti, i verdi antinfiammatori, quelli gialli utili per chi ha problemi di digestione e per ridurre le tensioni addominali.

Oltre alle proprietà benefiche però il colore del cibo influenza anche la nostra psiche portandoci ad assaporare doppiamente un determinato alimento. Quindi anche a tavola dunque l’occhio vuole la sua parte ed è importante studiare come l’armocromia può influenzare la nostra salute ed invogliarci ad assumerli.

Gli alimenti di colore giallo riescono ad incidere positivamente sul nostro umore rendendoci più felici, andrebbero assunti soprattutto la mattina per conciliare una maggiore produttività di tutto l’organismo, favorire il buon umore, la concentrazione e stimolare la creatività. Questi cibi inoltre in estate ci aiutano ad ottenere una bella abbronzatura mentre in inverno sono alleati del nostro sistema immunitario.

Tra i cibi di questo colore ricordiamo: limoni, pompelmi, ananas, melone, albicocche, arance, mandarini, cachi, pesche, mango, papaya, banane, peperoni, mais, carote, zafferano, zucca.

Quali benefici hanno gli alimenti giallo-arancio

La frutta e la verdura di stagione di colore giallo-arancio aiutano a prevenire tumori, patologie cardiovascolari e l’invecchiamento cellulare, potenziando anche la vista. Il segreto sono i flavonoidi, i quali agiscono prevalentemente a livello gastro-intestinale, neutralizzando la formazione dei radicali liberi.

Anche l’alto livello di beta-carotene protegge l’organismo dai danni dovuti alla presenza dei radicali liberi: inoltre, viene assorbito con i grassi senza rischi di sovradosaggio, come invece può accadere attraverso un uso eccessivo di integratori dietetici. Il beta-carotene ha anche una potente azione provitaminica e antiossidante ed è precursore della vitamina A, importante per la crescita, la riproduzione, il mantenimento dei tessuti e le funzioni immunitarie.

Peperoni, limoni e arance, particolarmente ricche di vitamina C, hanno un’elevata funzione antiossidante e contribuiscono alla produzione del collagene. Infine, le antocianine contenute in questi alimenti – arance soprattutto – svolgono un’azione antinfiammatoria, antitumorale ed anticoagulante.

Chips di zucca al rosmarino

Le chips di zucca al rosmarino sono uno spuntino goloso e salutare facile da realizzare. Fragranti e aromatizzate, potete mangiarle senza buccia, oppure mantenerla visto che con la cottura diventa morbida e croccante al palato.

Zucca Mantovana già pulita 600 g

Olio extravergine di oliva

2-3 rametti di rosmarino

Sale grosso

Tagliare la zucca a fettine di circa 2 millimetri circa di spessore servendosi di una mandolina, un’affettatrice o un coltello a lama grande e ben affilato. L’omogeneità delle fette realizzate favorirà una cottura uniforme.

Foderare di carta da forno una o due placche e disporvi le fettine di zucca molto vicine tra loro ma non sovrapposte. Spennellarle poi con olio, e bagnarle di rosmarino tritato e sale grosso. Infornare la zucca per 25-30 minuti a forno già caldo a 180° fino a che risulterà ben dorata e abbrustolita.

Torta ACE

Farina 00 350 g

Carote 220 g

Arance 1

Limone 1

Zucchero 200 g

Uova (circa 3 medie) 170 g

Olio di semi di girasole 50 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

Zucchero a velo q.b.

Grattugiare la scorza del limone e dell’arancia senza prelevare la parte bianca, poi spremere e filtrare il succo di entrambi i frutti (se ne otterranno circa 145 g). Infine sbucciare le carote e grattugiarle con una grattugia a maglia fine.

Montare le uova con lo zucchero in una ciotola capiente. Aggiungere anche la scorza grattugiata degli agrumi e continuare a lavorare con le fruste elettriche fino a quando il composto diventerà spumoso, poi versare gradatamente poi la farina setacciata. Unire infine le carote grattugiate, il lievito, il succo degli agrumi e l’olio di semi.

Versare l’impasto in uno stampo da ciambella del diametro di 22-24 cm e cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 55 minuti. Trascorso questo tempo verificare la cottura con uno stecchino, poi sfornate e lasciate raffreddare.

