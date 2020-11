Come gonfiare le labbra fai da te: i trucchi in mancanza del filler!

A chi non piacerebbe avere delle labbra carnose e sensuali. Non temete, anche se non potete ricorrere a filler o interventi estetici, potete far sembrare le labbra più gonfie. Andiamo a scoprire come gonfiare le labbra fai da te.

Per far sembrare le labbra più grandi dovete innanzitutto esfoliarle con costanza. Via libera, dunque, a scrub a base di zucchero e miele. Dovrete mischiare questi due ingredienti per ottenere uno scrub super efficace. Questo scrub, poi, dovrà essere applicato sulle labbra con delicatezza. Risciacquate, poi, con abbondante acqua tiepida. In questo modo, si potranno eliminare le cellule morte (fatelo almeno 2 volte a settimana).

Per esfoliare le labbra potete usare anche una spazzola. Va bene anche un semplice spazzolino da denti. Tutto quello che dovrete fare è passarlo sulle labbra facendo dei movimenti circolari in modo da riattivare la circolazione.

Far gonfiare labbra senza filler: alcuni consigli utili

È importantissimo anche idratarle spesso con balsami appositi. Bevete molto e integrate anche delle vitamine. In commercio ci sono moltissimi prodotti utili per volumizzare le labbra. Prodotti che, nella maggior parte dei casi, una volta passati, provocano un pizzicore molto fastidioso. Una reazione normale visto che riattivano la circolazione sanguigna.

Volendo, prima di applicare il rossetto, potete anche realizzare un composto a base di olio di cannella, vitamina E e olio di cocco. Dovrete stendere un velo di prodotto sulle labbra e lasciar agire. Dopo 10 minuti, si dovrebbero vedere già i primi risultati. Trascorso il tempo necessario, risciacquate e applicate il rossetto che preferite.

In alternativa potete creare anche un prodotto per le labbra carnose a base di peperoncino. Al suo interno c’è presente la capsaicina, una sostanza presente nel peperoncino che è la causa del suo sapore piccante. Se viene applicato sulle labbra, agisce come un vero e proprio siero volumizzante.

Usate il make-up!

Potete far gonfiare le labbra fai da te anche con l’aiuto del make-up. Usate una matita labbra per il contorno. Usatene una con la tonalità più scura rispetto al colore delle proprie labbra. Il prossimo passaggio sarà sfumarla verso il centro e applicare un colore più chiaro. Potete sigillare il tutto mettendo abbondante lucidalabbra.

Evitate di usare dei colori scuri perché tendono a rimpicciolire le labbra, soprattutto in caso di finish opaco. Via libera, invece a gloss e rossetti molto cremosi. In questo modo, si avrà un effetto ottico davvero sorprendente. Optate per un rossetto color nude mentre, al centro delle labbra, applicate un po’ di gloss.

Dopo aver modificato leggermente la forma delle labbra con la matita, applicate un po’ di illuminante sull’arco di cupido, ovvero la zona tra il labbro superiore e le narici. Creando i punti luce, infatti, si avrà una bocca sin da subito carnosa, sexy e iper-volumizzata.

Insomma, sembra proprio che i rimedi per tenere le labbra gonfie non manchino sicuramente. La cosa più importante, però, resta sempre accettarsi per come si è. Valorizzatevi i vostri lineamenti mettendo in risalto i vostri punti di forza. Vedrete, saprete lasciare il segno!

