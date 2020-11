E’ MORTO DIEGO ARMANDO MARADONA

Diego Armando Maradona è morto quest’oggi all’età di 60 anni, la tragica notizia arriva dall’Argentina

Arriva una terribile notizia dall’Argentina: è morto Diego Armando Maradona.

All’età di 60 anni, il ‘Pibe de Oro’ non ce l’ha fatta. Quest’oggi, mentre era nella sua abitazione al Barrio San Andres, a Tigre, nei pressi della capitale argentina Buenos Aires, lì dove si trovava dopo il ricovero ospedaliero del mese scorso, è stato colto da un arresto cardiorespiratorio, come confermato dal fratello Hugo. I media argentini, in particolare i quotidiani ‘Clarin’ e ‘Olè’, riportano che siano giunte sul posto tre ambulanze a soccorrerlo. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Maradona muore a 60 anni: il ricordo sui social in tutta Napoli

Maradona aveva subito un intervento al cervello nelle scorse settimane. Una operazione riuscita, ma le condizioni dell’ex giocatore, che ricopriva il ruolo di allenatore del Gimnasia la Plata, dovevano essere costantemente monitorate. In particolare la figlia Giannina si stava occupando di lui in questo periodo, l’abitazione di Maradona si trovava infatti nello stesso complesso residenziale. Fioccano sui social network, in questi minuti, i messaggi di commemorazione dell’ex Pibe de Oro, soprattutto da parte dei tifosi del Napoli, la squadra cui ha legato indissolubilmente il suo nome con gli scudetti vinti nel 1987 e nel 1990 e la Coppa Uefa del 1989, i trionfi più importanti della storia del club azzurro. Cordoglio e tristezza per una notizia inattesa, dopo che il peggio, in seguito all’intervento di qualche settimana fa, sembrava passato.

