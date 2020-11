Elena Morali splendida abbassa tutto, perizoma da urlo in vista – Foto

Elena Morali insieme al suo Luigi Mario Favoloso senza freni. Scatto in bianco e nero e lei maestosa in primo piano

Tempo di lockdown in quel di Milano e le giornate diventano sempre più lunghe e faticose da trascorre in casa. Come rallegrarsi e passare un po’ di tempo in serenità? Facendo un giro tra i social e scattando delle foto.

Lo sa bene Elena Morali, l’influencer compagna di Luigi Mario Favoloso. La bellissima e giunonica bionda che ha conquistato la popolarità partecipando al noto reality ‘La Pupa e il secchione’ si dedica all’allenamento del suo meraviglioso corpo e poi ci delizia con diversi scatti infuocati. Ecco un modo alternativo di riempire le proprie giornate.

Elena, in coppia con Fulvio, è arrivata seconda nella trasmissione condotta da Enrico Papi, subito dopo Francesca Cipriani. E da qui l’ingresso a vele spiegate in televisione con la partecipazione a ‘L’Isola dei famosi’, ‘Chiambretti Night’ e ‘Colorado’ e oggi anche sui social, seguita da 1,2 milioni di followers.

Lei oggi vive insieme al suo fidanzato, bellissimi e molto affiatati insieme. Lui ex di Nina Moric con Elena ha ricominciato e prima dell’inizio del primo lockdown i due hanno deciso di convivere. E nell’ultima foto che Elena ci regala è proprio insieme al suo Favoloso.

Elena Morali senza freni e poco o nulla addosso

Elena Morali sempre un passo avanti rispetto al suo Luigi Mario Favoloso. I due si mostrano ancora insieme sul profilo Instagram di lei e come sempre sono straordinari. Lui non si vede bene in volto, mentre lei nella sua totale bellezza è disarmante.

La showgirl in primo piano, davanti a lui che l’abbraccia da dietro. Abbassa tutto e rimane solo in jeans. Da sopra è praticamente nuda, senza nulla addosso, coperta soltanto dalla sua mano e dal suo braccio e da quella del suo Luigi Mario che le nasconde il seno.

Uno scatto in bianco e nero bellissimo in cui Elena non si contiene. I jeans scuri sono sbottonati e lei tira fuori il suo perizoma con la mano dal lato, quasi come a dire, “le mutandine ce le ho”.

Stuzzica il web la biondissima e a corredo alla foto scrive: “La donna dovrebbe stare sempre davanti all’uomo… non credete anche voi?”.

Ma gli utenti non rispondono alla sua domanda perché troppo intenti a commentare la bellezza della foto e della coppia.

