Elettra Lamborghini, la clamorosa rivoluzione: completamente diversa FOTO

Elettra Lamborghini, la clamorosa rivoluzione: completamente diversa. La cantante ha deciso di darci un taglio e di cambiare definitivamente il suo look

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano e non solo. Questo 2020 è stato un anno particolarmente importante per lei, sia nel bene che nel male. A Natale 2019 ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Nick e da allora è cominciato un periodo bellissimo: l’anno si è aperto con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha portato “Musica E Il Resto Scompare“, canzone che abbiamo ascoltato per tutta l’estate. Poi ha cominciato i preparativi per il matrimonio, anche se per il covid ha visto il suo sogno rischiare di non avverarsi.

Elettra Lamborghini e il cambio look inaspettato: pioggia di complimenti sui social

Quest’autunno è convolata a nozze insieme al suo amore e poco prima di sposarsi ha dato un taglio netto ai suoi capelli. Una decisione coraggiosa, considerando che molte spose non si azzardano a fare qualcosa del genere poco prima del loro matrimonio. Dopo le nozze, la tragedia: ha dovuto dire addio al suo cavallo che era con lei da 21 anni, Lolita ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore e non è stato facile assolutamente superare questo lutto. Ora Elettra sta cercando di dare una svolta alla sua vita, e c’è chi dice che quando una donna vuole dare una svolta, comincia dai capelli. E lei ci ha dato un taglio.

