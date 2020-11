Elisa Isoardi, primo piano mozzafiato. Occhi da gatta e capelli corti, DIVINA | FOTO

Elisa Isoardi cattura i suoi followers con l’ultimo scatto di Instagram: il trucco marcato agli occhi ed il capelli corti sono un incanto su di lei. Bella da togliere il fiato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Elisa Isoardi ha voluto lanciare ai suoi followers un messaggio tramite Instagram. E, per farlo, ha accompagnato il post con un meraviglioso ritratto del suo primo piano. Gli occhi da gatta ed i capelli corti, pettinati all’indietro, le conferiscono un fascino sbarazzino e sensuale.

La conduttrice, che con la sua bellezza è in grado di ammaliare i followers, ha riportato nella didascalia una frase di William Shakespeare, interamente dedicata alla donna.

“In piedi, Signori, davanti ad una Donna“: è la conclusione del suo commovente messaggio.

