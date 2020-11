Eva Henger sfida Mercedesz con un intimo rosso esplosivo – FOTO

L’attrice Eva Henger domina con curve spaziali un primo piano da brividi su Instagram: outfit incandescente “infiamma” il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Lontano dai rifelttori del mondo dello spettacolo riesce ad incantare alla medesima maniera, grazie ad un aspetto fisico che domina incotrastato le scene in primo piano. Per Eva Henger la bellezza è un concetto che non si affievolisce nel tempo, ma risalta ancor più i punti fondamentali del suo repertorio.

L’intransigenza e la determinazione a far valere le sue idee la definiscono come una personalità piuttosto incontrollabile da un punto di vista caratteriale. Non a caso ha tentato più volte di far tornare sui suoi passi la figlia Mercedesz, tra le braccia di un uomo, a detta sua, che scatenava spesso l’ira funesta, utilizzando la violenza fisica.

Celebri le litigate a distanza con Lucas Perachi, il fidanzato della meravigliosa Mercedesz e con la stessa figlia, ma questa volta Eva non è riuscita ad imporre il suo istinto materno. E almeno per il momento dovrà rinunciare a stare accanto ad un “pezzo” del suo cuore

Eva Henger lascia tutti senza fiato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

La modella ungherese, Eva Henger, naturalizzata italiana non ha mai avuto timore di mettere in mostra il suo talento, alla luce degli occhi dei suoi fans. Nonostante l’età non sia dalla sua parte riesce a raggiungere il culmine di una “classica” bellezza giovanile.

L’eterna permanenza sotto i riflettori e la sua attitudine camaleontica l’hanno aiutata non poco a rendere speciali e stuzzicanti le giornate dei follower. Che non smettono mai di seguire le magiche prestazioni personalizzate su Instagram dell’affascinante Eva.

Per non perdere lo stile acquisito a suon di performances roboanti, eccone un’altra “pronta” per essere “divorata” dagli ammiratori a suon di likes e commenti stucchevoli. Eva Henger è completamente in “total red“, con in dosso un body rosso ricamato che richiama l’esuberanza delle “forme” d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

I follower naturalmente hanno perso qualsiasi contatto con la realtà, lasciando ampio spazio all’immaginazione pura: “Mamma mia bellissima bellissima davvero bellissima 💘💘💘💝💝💝💝❤️❤️❤️❤️💗💗💗💗💗💗💗💗💚💚💚💚💚; Deliziosa gatta sul tetto che scotta 💕💕💕👏👏👏🍾🍾👍; Sei bellissima baci ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️; Favolosa🔥💋💋💕💕😘😍”



