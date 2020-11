Flora Canto ed Enrico Brignano, la paura più grande

Flora Canto attrice e personaggio televisivo, è la compagna del comico Enrico Brignano. I due hanno vissuto attimi particolarmente concitati

Flora Canto ed Enrico Brignano sono una coppia esplosiva del panorama dello spettacolo italiano.

La carriera dell’attore romano è stata una continua escalation fin da quando era ragazzo, simbolo del talento innato che lo contraddistingue. Ha frequentato l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Proprio per il grande Maestro ha fatto un elogio funebre toccante, commovente che ha fatto vibrare il cuore di quanti lo hanno ascoltato. Negli anni Brignano è diventato un mattatore televisivo, gli si sono spalancate le porte del cinema con film di grande successo al botteghino ed è sempre sold out a teatro.

La simpatia è una costante a casa Brignano. Non da meno è Flora Canto, compagna del comico dal 2014. La coppia ha avuto una bimba, Martina, nel 2017. La donna si è fatta conoscere inizialmente come tronista del celebre programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ex partner di Filippo Bisciglia che la lasciò davanti alle telecamere del Grande Fratello per iniziare un flirt con Simona Salvemini.

Flora Canto: la paura per la malattia

Impegnata nello studio di recitazione, ballo e canto, ha esordito a teatro con un grande nome a suo fianco, quello di Lino Banfi, in un remake del film Vieni Avanti, cretino. Ha partecipato al film La Coppia dei Campioni, opera di Giulio Base con protagonisti Massimo Boldi e Max Tortora. L’abbiamo ritrovata poi in una puntata di Don Matteo e alla conduzione di Fast and Furious, programma di La 7. E’ stato durante la trasmissione Tale & Quale Show che ha mostrato tutte le sue abilità canore e il grande talento interpretativo.

Con Enrico Brignano va tutto a ginfie vele. Si godono la vita da genitori insieme alla piccola Martina. Non è sempre stato tutto rose e fiori. La stessa Flora Canto ha raccontato tempo fa uno spiacevole episodio di cui è stata l’infausta protagonista. “Era quasi ferragosto, avevo fortissimi dolori. Mi hanno dovuto togliere appendice, un’ernia e la colecisti. La cosa divertente? Mentre stavo male la gente voleva fare solo un selfie con Enrico”.

