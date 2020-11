Gf Vip, è ancora scontro tra Selvaggia ed Elisabetta: “Pensavo non mi nominassi…”

Al Gf Vip, è ancora scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: quest’ultima non ha gradito la nomination da parte dell’ex di Briatore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Non c’è niente da fare: tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci non scorre buon sangue. Con l’ingresso dell’influencer, avvenuto appena due settimane fa, gli equilibri della casa sono stati nuovamente turbati. Selvaggia, amica di Pierpaolo, ha fin da subito accusato Elisabetta di aver sfruttato la situazione, non curandosi dei sentimenti del modello.

La Gregoraci, dal canto suo, si è risentita dell’intromissione della Roma fra lei e Pierpaolo, e le ha rimproverato di sfruttare la loro “storia” solo per ottenere visibilità. Negli ultimi giorni, tra le due coinquiline sembrava essersi istaurato un regime di pacifica convivenza.

Ma le ultime dichiarazioni di Selvaggia potrebbero rimettere in discussione tutto.

LEGGI ANCHE> GF Vip, Stefania Orlando affronta Adua Del Vesco: la lite finisce in lacrime

Gf, Selvaggia accusa Elisabetta: “Pensavo che non mi avresti nominata”

Selvaggia Roma, che fin dal suo ingresso nella casa si è dimostrata una persona schietta e senza peli sulla lingua, non è riuscita a trattenersi dal dire la sua ad Elisabetta Gregoraci. In particolare, l’influencer ha spiegato di non aver gradito la nomination da parte dell’ex di Briatore.

“Da persona matura, pensavo che non mi avresti nominata dopo che abbiamo chiarito” – rivela la Roma ad Elisabetta, in un momento in cui si trovavano da sole. La Gregoraci, tuttavia, le ha risposto in maniera categorica: “Dopo tutto quello che è successo, una nomination te la meritavi, ci sta“.

Quel che è evidente è che, per un motivo o per un altro, le due donne non riescono proprio a trovare un punto d’incontro. “Non mi puoi dire che non te l’aspettavi” – le ha ribadito Elisabetta. Selvaggia, pur mostrandosi delusa, ha risposto alla showgirl che un gesto del genere era sicuramente prevedibile. Tuttavia, non è riuscita a mandar giù l’amaro boccone.

LEGGI ANCHE> GF Vip, crollo emotivo di Tommaso Zorzi nella notte: Non ce la faccio senza di lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il rapporto tra le due concorrenti è chiaramente partito con il piede sbagliato. Selvaggia ed Elisabetta riusciranno mai a mettere da parte le rivalità, e a trasformarsi da nemiche ad amiche?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter