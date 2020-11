Giorgio Faletti, il ricordo dell’artista per il suo 70esimo compleanno

Giorgio Faletti, lo scrittore e attore oggi avrebbe compiuto 70 anni. Scomparso prematuramente a causa di un tumore.

Oggi Giorgio Faletti avrebbe compiuto 70 anni, un traguardo che l’attore e scrittore non ha potuto raggiungere in quanto venuto a mancare prematuramente 6 anni fa a causa di un tumore che gli risultò fatale. Nonostante le cure all’avanguardia a quei tempi – era il 2014 – a cui si era sottoposto nel suo viaggio a Los Angeles, non c’è stato nulla da fare. Faletti aveva lasciato sui social – Facebook – un post toccante prima di morire in un letto dell’Ospedale Molinette, Torino. “A volte immaginare la verità è molto peggio che sapere una brutta verità. La certezza può essere dolore. L’incertezza è pura agonia”. Giorgio Faletti era un’artista poliedrico, dal comico – celebre il suo personaggio Vito Catozzo – alla toccante e memorabile esibizione tenuta al Festival di Sanremo quando con la canzone “Signor Tenente” ricevette il Premio della Critica. Sul testo della canzone Faletti disse: “Aspettavo degli amici, la buttai giù come se qualcuno me la stesse dettando. Fu lo spartiacque della mia carriera”.

Giorgio Faletti, il ricordo sui social

Sui social sono in tanti a ricordarlo: sulla pagina Instagram di Roberta Bellesini, moglie dello scrittore, un lungo post dedicato a Faletti. Parole struggenti che fanno sentire più vivo che mai il ricordo dell’artista: Quest’anno avremmo voluto festeggiare vedendo scorrere sul grande schermo le immagini del primo film tratto da un tuo romanzo, Appunti di un venditore di donne.

Ma è solo rimandato a quando potremo nuovamente sedere in un cinema, abbracciarci, brindare senza più timori e sorridere senza barriere…

Un appuntamento slittato causa Covid ma che si spera che quanto prima sarà possibile recuperare quella normalità che manca a tutti.

