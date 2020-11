Giovanni Ciacci: rivelazione sconvolgente contro la Guaccero

Giovanni Ciacci, il noto stylist della tv, ha fatto delle dichiarazioni sulla conduttrice Bianca Guaccero: “Non si è comportata bene”

E’ ormai un ospite fisso dei salotti domenicali di Barbara D’Urso, è un stylist d’eccellenza e non ha peli sulla lingua. La moda è la sua priorità e non perde occasioni per giudicare e criticare gli outfit agli eventi più noti o look di personaggi famosi che gli passano sotto agli occhi. Per molti anni ha lavorato alla Rai a fianco di Caterina Balivo in Vieni da me, ma poi è arrivato un cambiamento. Stiamo parlando di Giovanni Ciacci, licenziato dalla Rai, ha qualche sassolino da togliersi e fa una dichiarazione contro la conduttrice Bianca Guaccero di Detto Fatto.

Giovanni Ciacci: cosa ha detto sulla Guaccero?