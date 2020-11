Giulia De Lellis, un cigno nero in un mare di tulle. Incanto puro – VIDEO

La bellissima Giulia De Lellis ha condiviso un video che la vede indossare un abito nero in tulle della collezione Eme, i fan sono impazziti

L’abbiamo conosciuta per la sua partecipazione nel 2016 a “Uomini e Donne” e la su lunga e romantica storia con Andrea Damante, ma da allora la vita di Giulia De Lellis è completamente cambiata. Influencer di successo per brand importantissimi e corteggiata dalle riviste per promozioni ed interviste, amata dal pubblico a casa per la sua sagacia e ironia contagiosa, Giulia ha anche rivoluzionato la sua vita sentimentale.

Ha da poco cominciato una storia con Carlo Berretta e pare che i due facciano sul serio visto che lo ha presentato anche alla sua famiglia che vive a Pomezia, cogliendo l’occasione di un viaggio di lavoro a Roma.

Giulia De Lellis, “Never not chasing sunsets”