Guida Michelin 2021, chi sono le nuove “stelle” d’Italia

Il Covid non ha bloccato la presentazione della nuova Guida Michelin 2021 sui migliori ristoranti italiani e le stelle della ristorazione

È appena stata presentata a Milano la 66esima “bibbia” della ristorazione italiana, la Guida Michelin 2021, i cui risultati sono stati comunicati online durante la diretta streaming. Curiosità di quest’anno inoltre la sede, non a Parma e Piacenza come negli scorsi 4 anni e la madrina di cerimonia, e Federica Pellegrini chiamata in causa come ambasciatrice Micheline per la sostenibilità e la sicurezza nello sport e che ha consegnato le stelle verdi.

Novità di quest’anno la stella verde assegnata per la prima volta in Italia dalla Michelin: “Un riconoscimento dedicato, la stella verde, il nuovo pittogramma che promuove gli chef che si sono assunti la responsabilità di preservare le risorse e abbracciare la biodiversità, ridurre gli sprechi alimentari e sostenere una cucina sempre più green”.

I cinque criteri sono sempre gli stessi per l’assegnazione dei premi: qualità delle materie prime, originalità e personalità dei piatti proposti, padronanza delle tecniche, rapporto qualità/prezzo e continuità nella qualità offerta.

“Ci sono momenti nella vita che sono più o meno complessi di altri e in cui si vorrebbe chiudere gli occhi sperando che tutto passi. Anche noi di Michelin lo abbiamo pensato ma abbiamo scelto di tenere invece gli occhi aperti, continuare il lavoro di redazione e presentare il nostro lavoro al pubblico”. Così ha esordito poco fa il direttore della guida Gwendall Poullenec. Petra Loreggian ha invece condotto l’evento.

Ecco i vincitori delle stelle Michelin

Ben 11 ristoranti in Italia hanno ottenuto le 3 stelle, tutti confermati quelli dell’anno scorso:

Piazza Duomo ad Alba

Hubertus a San Cassiano

Da Vittorio a Brusaporto

Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio

Reale a Castel di Sangro

Enoteca Pinchiorri a Firenze

Enrico Bartolini al Mudec a Milano

Osteria Francescana a Modena

La Pergola a Roma

Le Calandre a Rubano

Uliassi a Senigallia

Matteo Metullio “Harri’s Piccolo” Trieste, Rocco de Santis del “Santa Elisabetta” Firenze e Davide Oldani “D’O” a San Pietro all’Olmo (Mi) si sono aggiudicati la seconda stella, per loro il collegamento video è stato fatto a sorpresa quindi non sapevano della vittoria. Sono 26 i ristoranti premiati per la prima volta con 1 stella Michelin, e tra i premiati 14 chef sono under 35 e 4 under 30.

