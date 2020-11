Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 novembre: Maria si innamora

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 novembre: Stefania è combattuta. Nel frattempo Maria ha un colpo di fulmine e vuole buttarsi in un nuova avventura.

Al Paradiso si prepara l’evento per la ciclista Galina Yermolayeva, atleta ed ingegniere. Le Veneri sono emozionate, ma Vittorio pensa che manchi ancora qualcosa. Nel frattempo Umberto e Luciano trovano un punto d’accordo: insieme alle loro mogli, i due stringono un patto segreto affinché Federico non venga mai a sapere chi è il suo vero padre. Peccato che Stefania abbia origliato la conversazione tra Silvia e Zia Ernesta e adesso non sappia proprio che fare. Riuscirà a mantenere il segreto o rivelerà tutto all’uomo che ama e che sta cercando di conquistare?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 novembre: Stefania sa tutto

Dalle anticipazioni scopriamo che Vittorio deciderà di invitare anche Sante Gaiardoni all’evento di moda e sport. Armando ne sarà entusiasta, anche perché il ciclista è da sempre un suo grande idolo.

Nel frattempo le Veneri hanno molti pensieri per la testa. Roberta viene a scoprire da Laura e Gabriella che Marcello ha intenzione di seguirla a Bologna, Stefania è combattuta sul rivelare o meno il segreto a Federico, mentre Maria ha avuto un colpo di fulmine.

Maria racconta alle amiche della sua prima esperienza in bicicletta: un momento magico, anche perché c’era Rocco al suo fianco. La ragazza si sta innamorando, ma Rocco non sa ancora se Rocco la ricambia. Nel dubbio lei spera di replicare l’avventura in bicicletta e vuole farlo indossando i pantaloni da ciclista che Gabriella ha disegnato per l’evento di sport.

